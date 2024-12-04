Kadir İnanır\'ın sağlık durumunda kritik bir hafta

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Yeni işi ve alacağı para belli oldu

Usta oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart'ta beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için ameliyata alındıktan sonra tedbir amaçlı entübe edildi. Tedavinin iyiye gitmesiyle 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılan İnanır, 4 Nisan'da taburcu edildi. Geçtiğimiz ağustos ayında akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle İnanır, yeniden tedavi görmeye başladı.

Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı yönünde çıkan iddialara yanıt veren eşi Jülide Kural, "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum." dedi.

AYLAR SONRA YENİDEN EVİNE DÖNDÜ

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı hafta başında doktorunun onay vermesi üzerine evine döndü. Magazin Burada'nın haberine göre, Yeşilçam'ın efsane ismi bir hafta boyunca evinde kalacak. İnanır'ın hastaneye dönüp dönmeyeceği ise yaklaşık bir hafta sonra yapılacak tahlillerin ardından belli olacak.