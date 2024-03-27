Beyin kanaması sebebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve başarılı bir operasyonun ardından yoğun bakımda entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair yeni bir açıklama geldi.
"SAĞ TARAFINDA TAM BİR FELÇ TABLOSU VARDI"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnanır'ın doktoru, "İlk zamanlarda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı, şu anda durum daha iyi" dedi.
KONUŞMASINDA SORUN OLACAK MI?
"Biz de daha erken uyanmasını umuyorduk. Arada bazı olumsuzluklar, tansiyon yükselmeleri oldu" diyen İnanır'ın doktoru, "Artık entübe değil. Eşini yanına aldık.
Yoğun bakım tedavisi devam edecek. Konuşmasını daha sonra bekliyoruz. Konuşması için yorgun. Şu andaki belirtiler konuşmada bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Bekliyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Magazin › Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama - Son Dakika
Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu. Cenaze namazı yarın öğlen namazında kılınacak ve Görele mezarlığına defnedilecek. Oyuncunun paylaşımına birçok ünlü isimden taziye mesajları geldi.
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır doktorlar tarafından uyandırıldı. Durumu daha iyiye giden İnanır'ın konuşması için henüz erken olsa da iletişimle cevap verdiği belirtildi.
Sanatçı Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin devam ettiğini ve sonuçların olumlu olduğunu açıkladı. İnanır'ın bilinci açık ve motor hareketleri iyi. Tedavi süreci temkinli bir şekilde ilerliyor ve konuşma süreci için bekleniyor.
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Haber Bahane programında yaptığı açıklamada, hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi. Gizem Tuncer, zengin biri gelip kendi cebine para koyamaz, herkes kendine yetebilmeli dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a şarkı besteleyen Orhan Gencebay, dün akşam Kurum'un düzenlediği bir iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Gencebay'ın eşi Sevim Emre, yaptığı açıklamada, 'Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Köpekler havlasın boş verelim.' ifadelerini kullandı. Görüntüler sonrasında Gencebay'a 'iktidar yanlısı' eleştirileri geldi.
İran kökenli oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısı Paulina Ben-Cohen'e yönelik şiddet içeren anlara ait çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Paulina'nın nişanlısı tarafından maruz kaldığı şiddet ve tacizin vahameti, dava dosyasındaki görüntülerle gözler önüne seriliyor. Paulina, nişanlısı Mike ile yaşadığı tartışmanın şiddete dönüştüğünü belirtirken, avukatları da bu olayın ilk defa yaşanmadığını iddia ediyor. Dava devam ediyor.
Bu yıl Almanya'nın Oberhausen şehrinde düzenlenecek olan kısa film festivalinde Türkiye'den finale kalan tek film olan Mori, En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak. Yakup Tekintangaç'ın yönettiği film, bir kız çocuğunun okula yeni gelen öğretmeni babası zannederek onu ikna etme çabasını anlatıyor. Filmin başrolünde Hayrünisa Akbaş yer alırken, profesyonel oyuncular da rol aldı. Mori, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından destekleniyor ve haziran ayında Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapacak.
Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik olarak 'Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun, ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun' diyerek tepkisini dile getirdi. Üstündağ, kendisine gelen otomatik mesaja cevap veremediği için sinirlendi.
Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir. Kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler. Tufan, Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Jale'nin geçmişiyle ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser, Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir. Komiser yardımcısı Müge'nin şüphelileri arasında Erhan vardır. Erhan'ın aslında dürüst olmadığı ortaya çıkar. Davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük bir sırrı ortaya çıkarır ve ailenin üzerinde bomba etkisi yaratır.
Pınar Eliçe, İBB'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Dudullu Meydan'da halk konseri verdi. Konser sırasında başlayan yağmur, Eliçe'yi ve hayranlarını durdurmadı. Eliçe, iki saat boyunca sahnede Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi. Konser sırasında bir Roman hayranını da sahneye davet ederek birlikte çiftetelli oynadılar.
Pazar günü beyne pıhtı atması sonucu inme indiği için apar topar hastaneye kaldırılan entübe edilen Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirten hastanenin başhekimi, "İletişim kurabiliyor, konuşmayla alakalı sıkıntısı olmayacak" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?