64.Bölüm Özeti:
Büyük sırlar ortaya çıkınca Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar. Kahraman'ın doğru bildiği yanlışları düzelten ise Sezai olacaktır. Kendi hayatını onarmakta başarısız olan Sezai, Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır.
İpek'in ne kadar tehlikeli bir insan olduğu bir kez daha görülür. Bu sefer yalanlarına inanmayan Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Ancak İpek'in suçlarını ispat edebilecek kişi Oltan değil, beklenmedik bir tanıdık olacaktır.
Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşamaya devam eder. Ümit, ona karşı ufak bir umut beslemeye başlarken Yeşim'in ilgisi beklenmedik bir yere kayacaktır.
Mualla'nın, Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri sürekli tetikte olmaya zorlar. Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi, ilişkilerinde dengeleri değiştirecektir…
Son Dakika › Magazin › Kahraman ve Oylum arasındaki ilişki düzelirken büyük sırlar ortaya çıkıyor - Son Dakika
Uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye döndüğünü duyuran Serel Yereli, yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdi. Akıntının fazla olması nedeniyle zor anlar yaşayan ikili, atladıkları tekneye dönmek zorunda kaldı.
Operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, hasta yatağından sevenlerine seslenerek ameliyatın başarılı geçtiğini ve en kısa zamanda ayağa kalkacağını söyledi. Eşiyle hastane koridorunda yürüyüş yaptı.
75 yaşındaki neyzen Ömer Erdoğdular, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda uzun yıllar görev yapan sanatçı, birçok kişiye neyi sevdiren konserler vermişti.
Kayseri'de çıkan komşu kavgasında 5 kişi yaralandı. Davada ünlü ses sanatçısı Metin Işık ve oğluna ceza verildi.
2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sebebi olarak Esra Akpınar ile yakınlaşma iddiaları ortaya çıktı. Şakrak'ın, 'Maviye Sürgün' dizisinin setinde tanıştığı Akpınar ile ilişkisi olduğunu söylediği belirtildi. Akpınar ise bu iddiaları yalanlayarak, Şakrak ile 4 aydır birlikte olduklarını açıkladı.
Geçirdiği sakatlık nedeniyle Survivor All Star'dan elenen Turabi Çamkıran, gençlik fotoğrafını yayınlayarak annesine seslenerek "Bak Meryem Sultan bak. Yaptığını beğendin mi? Keşke o gece babamı odana almasaydın" dedi.
Leonardo DiCaprio, nişan iddialarını yalanladıktan sonra Stella McCartney ile öğle yemeği yedi. İkili, sürdürülebilir projeler üzerine konuştu. DiCaprio ve Vittoria Ceretti arasındaki flört söylentileri ise devam ediyor.
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