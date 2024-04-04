Kahraman ve Oylum arasındaki ilişki düzelirken büyük sırlar ortaya çıkıyor - Son Dakika
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Kahraman ve Oylum arasındaki ilişki düzelirken büyük sırlar ortaya çıkıyor

Kahraman ve Oylum arasındaki ilişki düzelirken büyük sırlar ortaya çıkıyor

Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar ve Sezai'nin yardımıyla doğru bildiği yanlışları düzeltir. Sezai ise Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır. İpek'in tehlikeli olduğu bir kez daha görülür ve Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşarken, ilgisi beklenmedik bir yere kayar. Mualla'nın Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri tetikte tutar ve Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi ilişkilerde dengeleri değiştirir.

04.04.2024 01:08
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64.Bölüm Özeti:

Büyük sırlar ortaya çıkınca Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar. Kahraman'ın doğru bildiği yanlışları düzelten ise Sezai olacaktır. Kendi hayatını onarmakta başarısız olan Sezai, Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır.

İpek'in ne kadar tehlikeli bir insan olduğu bir kez daha görülür. Bu sefer yalanlarına inanmayan Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Ancak İpek'in suçlarını ispat edebilecek kişi Oltan değil, beklenmedik bir tanıdık olacaktır.

Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşamaya devam eder. Ümit, ona karşı ufak bir umut beslemeye başlarken Yeşim'in ilgisi beklenmedik bir yere kayacaktır.

Mualla'nın, Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri sürekli tetikte olmaya zorlar. Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi, ilişkilerinde dengeleri değiştirecektir…

Kaynak: Magazinkolik

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