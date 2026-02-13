Kalben'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Kalben'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı

Haberin Videosunu İzleyin
Kalben\'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı
13.02.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kalben\'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı
Haber Videosu

Ünlü sanatçı Kalben, sahnedeki alışılmışın dışındaki performansına bir yenisini daha ekledi. Dans ederken hem eski sevgilisiyle ilgili anılarını paylaştı hem de argo ifadeler kullandı.

Ünlü sanatçı Kalben'in sahnede yaşadığı ilginç anlar ortaya çıktı. Eski sevgilisiyle ilgili olarak, "Belki beni sever diye kira almadan 5 ay o evde yaşamasına izin verdim" diyerek sahnede çılgınca dans etti. Ardından kendisiyle ilgili bir argo kelimeyi de kullanarak, "Fakat bu benim de y*vş*klığımdı, bunu unutmayın. Böyle m*llıklar yapmayın, şarkı yapmayacaksanız, sonra heykel yapmayacaksanız…" ifadelerini paylaştı.

Performans, hem izleyiciler hem de magazin gündemi tarafından tartışıldı. Kalben'in sahnedeki özgür tavrı ve samimi açıklamaları, konseri unutulmaz kıldı.

Kalben'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı

Güçlü sesi, ilginç dansları ve kendine has tarzıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Kalben, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mayıs'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.

Magazin, Kalben, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalben'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kadir Ari Kadir Ari:
    tavuskuşu 2 1 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Arı gibi uçarım Kadir gibi saçmalarım diyorsun yani :) 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

18:20
Zeki Çelik’e İtalya’dan 2 dev talip
Zeki Çelik'e İtalya'dan 2 dev talip
18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:25:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kalben'in sahnede dans ettiği anlar şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.