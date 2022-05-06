Kalp Krizi Geçirdi! İşte Son Durumu... - Son Dakika

Kalp krizi geçiren Ersen Martin'in ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Martin, Siyami Ersek Kalp Hastanesi'nde acil ameliyata alındı.

KAN ARANIYOR

Hastaneden yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul, Üsküdar Siyami Ersek Kalp Hastanesinde tedavi görmekte olan eski Milli sporcu Ersen Martin için acil 0 NEGATİF kan arandığı duyuruldu.

Ersen Martin'in hayati tehlikesi bulunuyor.

ERSEN MARTİN KİMDİR?

Futbola Almanya'nın Nürnberg takımında başlayan Ersen Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti. Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynadı.

Ersen Martin futbolculuk kariyerini 2013 yılında Eyüpspor'da noktaladı.