Kadrosunda; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası, 32. bölümde ekranlara veda edecek.

KALP YARASI NEDEN BİTİYOR?

Kalp Yarası'nın neden final yapıldığına ilişkişn resmi bir açıklama yapılmadı ancak dizinin reytinglerinin belirleyici olabileceği düşünülüyor.

Kalp Yarası adlı dizide Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, 2019 yılında şarkıcı Oğuzhan Koç'tan ayrılmıştı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Tanrısevsin'in aşka bakışı merak ediliyordu.

AŞKA BAKIŞINI TARİF ETTİ

Aşkın kendisinde farklı tanımları olduğunu belirten Tanrısesvin, "Mesela yaşama aşkı, doğaya, hayvanlara, insanlara olan aşk… İçinde tutku barındıran her şey benim için aşktır diyebilirim" diye konuştu.

Yağmur Tanrısevsin'in hayatında kimse bulunmuyor.

KALP YARASI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin başrolünde bulunan Ferit, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Yağmur Tanrısevsin'in canlandırdığı Ayşe ise İstanbul'da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve hayat dolu bir geç kadındır.

Ferit'in ailesi, oğullarını kendi tercih ettikleri Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlendirmek ister. Her şey istenildiği gibi devam eder. Ferit ve Hande'nin düğün gecesi gelip çatar. Ancak o gece Ferit'in dünyası başına yıkılır, çünkü genç adam ihanetle sarsılır. Ferit ve Ayşe'nin yolları tesadüf eseri birleşir ve şimdi her ikisinin önünde zorlu bir yol bulunmaktadır.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Yağmur Tanrısevsin kimdir, nereli, kaç yaşında; Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusu. 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Aslen Mersin'lidir. Mersin'de büyüdü.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul'da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi'nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez'in paylaştığı "Adını Feriha Koydum" adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında "Güneşi Beklerken" adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Tanrısevsin, son olarak 'Kalp Yarası' adlı dizide Gökhan Alkan ile birlikte rol aldı.