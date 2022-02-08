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Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak? - Son Dakika

Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?

08.02.2022 10:01
Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?

Dün akşam 30. bölümüyle ekranlarda yer alan Kalp Yarası'nda Ayşe'yi zor günler beliyor. Babasının cinayeti çözmek için büyük çaba gösteren Ferit buldukları ile başını derde sokacaktır.

Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası dizisi her hafta Pazartesi günü ATV ekranlarında yer almaktadır.

KALP YARASI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

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Yağmur Tanrısevsin, Kalp Yarası, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak? - Son Dakika
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