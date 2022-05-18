Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti? - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti?

18.05.2022 10:20
Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, dün akşam 12.bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan yeni bölümde barışmak isteyen Somer'in sözleri Türkan için inandırıcılığını yitirmiştir. Nihat, Mine'yi işe alan Rüçhan'ı bebeği ve Somer'i öldürmekle tehdit eder.

Üç Kız Kardeş son bölüm ile ekrana geldi. Salı akşamları Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Üç Kız Kardeş dizisi son bölümde Somer, boşanmak istediği Türkan'a dava açmış ancak bu kararından vazgeçmek ve Türkan'ı kaybetmek istemediğini anlamıştır. Kendisini affettirmek isteyen Somer, Türkan'a kendisini ifade etmek ister ama Somer'in ağzından dökülen sözler Türkan için inandırıcılığını yitirmiştir.

NİHAT'TAN MİNE'Yİ YANINA ALAN RÜÇHAN'A TEHDİT

Rüçhan, Mine'nin anlattıklarının ardından onu gelini olarak kabul etmiş ve şirkette yanına almaya karar vermiştir. Nihat ise yaşanan bu olaylardan rahatsız olur ve soluğu Rüçhan'ın yanında alır. Yaptığı anlaşmayı Rüçhan'a anlatan Nihat aksi takdirde bebeği ve Somer'i öldürmekle Rüçhan'ı tehdit eder.

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Üç Kız Kardeş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti? - Son Dakika


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