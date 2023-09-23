Kanal D'nin yazlık dizisi Dönence final yapıyor - Son Dakika

Kanal D'nin yazlık dizisi Dönence final yapıyor

Kanal D\'nin yazlık dizisi Dönence final yapıyor
Son Güncelleme: 23.09.2023 10:06

Başrollerinde Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ın yer aldığı Kanal D'nin yazlık dizisi Dönence, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için 14. bölümle final yapacak.

Başrollerinde Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Atakan Hoşgören, Ülkü Hilal Çiftçi, Ogün Kaptanoğlu, Doğa Karakaş ve Didem İnselel'in yer aldığı Kanal D'ni yazlık dizisi Dönence için final kararı alındı.

3 BÖLÜM SONRA EKRAN MACERASI BİTECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'nin Foça'da çekilen gençlik dizisi Dönence'nin ekrana veda edeceği tarih açıklandı. Son olarak çarşamba günü 11. bölümü yayınlanan Dönence dizisi 14. bölümde ekrana veda edecek.

DÖNENCE'NİN HİKAYESİ NE?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur.

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Son Dakika Magazin Kanal D'nin yazlık dizisi Dönence final yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanal D'nin yazlık dizisi Dönence final yapıyor - Son Dakika
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