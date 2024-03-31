Uzun süredir kanser tedavisi göreni bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, Kuleli Yakamoz Restautant'ta yakın dostları ve basına iftar yemeği düzenledi.
Son dönemde hastalığı ile sık sık gündeme gelen Tanyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Taner Acar Kaya'nın ev sahipliği yaptığı iftar davetine sanatçı Zara, Ferman Toprak, Doğuş, Gülcan Köseoğlu, Safiye Soyman, Yonca Evcimik, Sami Çelik ve İsmail Özkan'ın yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Tamer Köseoğlu, Lütfü Sapmaz, Serpil Uzunçavdar, Salih Keçeci, Türkan Şerbetçi, Nurcan Sabur, radyocu Ali Şentürk ve daha bir çok kişi katıldı.
"TEKRAR BULUŞMAK DİLEĞİYLE"
Basın mensuplarına konuşan Tanyeli, "Dünya fani dünya, hepimiz yolcuyuz. Gelen herkesin ayağına sağlık, daha güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.
By Mustafa; Mustafa Bozkurt'un organize ettiği gece boğaz manzarasında yapılan semazen gösterisiyle son buldu.
Son Dakika › Magazin › Kanser tedavisi gören Tanyeli, sanat camiasına iftar düzenledi - Son Dakika
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