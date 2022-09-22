Ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyurmasıyla birlikte hayranlarını büyük üzüntüye boğdu. Hemen tedaviye başlayan Ergüder, kısa süre içerisinde kendisini toparlamayı başardı ve şimdilerde ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor.
Ergüder son olarak da dans ettiği anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ergüder'in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi ise takipçilerinin hemen dikkatini çekti.
Ünlü oyuncu, dans görüntüleriyle ilgili bir takipçisinin "Ne bu, külot şov mu?" yorumuna, "Hayır tango" diyerek yanıt verdi. Ergüder'e Menajerimi Ara dizisinden rol arkadaşı Ahsen Eroğlu'nun da destek verdiği görüldü.
İşte o diyalog:
Son Dakika › Magazin › Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi - Son Dakika