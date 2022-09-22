Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi - Son Dakika
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Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi

22.09.2022 18:28

Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Canan Ergüder, kırmızı iç çamaşırının görünmesi üzerine, "Bu külot şov mu?" diyen bir takipçisine, "Hayır tango" şeklinde cevap verdi. Kansere yakalanmasının ardından bir süre ekranlara ara veren Ergüder, ekranlara dönme hazırlığında.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyurmasıyla birlikte hayranlarını büyük üzüntüye boğdu. Hemen tedaviye başlayan Ergüder, kısa süre içerisinde kendisini toparlamayı başardı ve şimdilerde ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor.

DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Ergüder son olarak da dans ettiği anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ergüder'in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi ise takipçilerinin hemen dikkatini çekti.

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Ünlü oyuncu, dans görüntüleriyle ilgili bir takipçisinin "Ne bu, külot şov mu?" yorumuna, "Hayır tango" diyerek yanıt verdi. Ergüder'e Menajerimi Ara dizisinden rol arkadaşı Ahsen Eroğlu'nun da destek verdiği görüldü.

İşte o diyalog:

Sahnede dans ederken kırmızı iç çamaşırı açılan Canan Ergüder, tepkilere yanıt verdi
Sahnede dans ederken kırmızı iç çamaşırı açılan Canan Ergüder, tepkilere yanıt verdi
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Canan Ergüder, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi - Son Dakika
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