Kanserle mücadele eden Tanyeli'ye ünlü sunucudan skandal soru: Mezar yeri aldın mı?

Danslarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı. Tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Tanyeli, saçlarını da kazıttı. YouTube kanalında yayınlanan Beyaz Magazin'e konuk olan Tanyeli, sunucu Bilal Özcan'ın "Mezar yeri aldın mı?" sorusu üzerine neye uğradığını şaşırdı.

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM, TESLİMİM"

Programda evinden bağlanan Tanyeli, Özcan'ın "Ölümle ilgili bir hazırlık yaptınız mı?" sorusuna "Tabi ki. Hiç ölmeyecekmişiz gibi ama öleceğimizin de farkında olmamız lazım. Kanserin bu evrede bulunması büyük bir mucize. Annemin kalıtımsal bir rahatsızlığıydı. Annemi de bu hastalıktan kaybettim. Hayat gibi ölüm de bir mucize. Onu kul hakkı yemeden, insanların hayatını çökerek değil de iyi anılmak lazım. Kimseyi üzdüğümü, kırdığımı düşünmüyorum. O yüzden de vicdanen rahatım. Ölümden korkmuyorum, sonuna kadar teslimim. Hazırlığın var mı dersen de evet hazırım" cevabını verdi.

"MEZAR YERİ ALDIN MI?"

Sorularına devam eden Özcan'ın "Mezar yerini aldın mı?" demesi üzerine şaşıran Tanyeli, "Dünyalık bir hazırlığım yok. Anneciğimin koynunda olabilirim. Allah ne yazdıysa o" şeklinde konuştu.