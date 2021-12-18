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Kar Film Festivali başlıyor - Son Dakika

Kar Film Festivali başlıyor

18.12.2021 11:02
Kar Film Festivali başlıyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17. Kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kar Film Festivali, 23 Aralık'ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17. Kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kar Film Festivali, 23 Aralık'ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla başlayacak olan Festivalin bu yıl ki teması "İran Sineması" üzerine olacak.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 17. Uluslararası Kar Film Festivali 23-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Nene Hatun Kültür Merkezinde, üç gün sürecek olan festivalde birbirinden renkli konuklar yer alacak. Yurt içinde ve yurt dışında sinema alanında eğitim gören öğrencilerin belgesel, deneysel, kurgusal, reklam ve animasyon türlerinde hazırlamış oldukları kısa filmlerinin değerlendirilerek ödüllendirildiği festival kapsamında farklı etkinliklere de yer verilecek.

İran'dan dört yönetmenin ve iki müzik grubunun da yer alacağı festivale katılacak konuklar arasında, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, Türk Sinema Eleştirmeni Mehmet Açar, TRT'de Bir Zamanlar Genç Sinemacılar, Sinema Büyüsü ve Beyazperde programlarını sunan Alin Taşcıyan, Behzat Ç. ve Çiçero'nun yönetmeni olan Serdar Akar, yönetmen Ali Özel, müzisyen ve oyuncu Renan Bilek, Azeri yönetmen Cavit Tevekkül ve Prof. Dr. Serdar Öztürk bulunuyor. Bunun yanı sıra festivalde "Hüsn-ü Hat", "Erzurum ve Yaşam" ve "Tebrizim" isimli sergiler de yapılacak.

Gönül Dağı geliyor

Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Kar Film Festivali'ne Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği Gönül Dağı dizi ekibi de katılacak. Türkiye'de son zamanların en çok beğenilen dizisi olan "Gönül Dağı" ekibi festivale geliyor. Mustafa Çitçi'nin öykülerinden esinlenilerek, senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi başladığı günden itibaren, izleyenleriyle gönül bağı oluşturdu. "Bozkırda Anadolu Masalını" anlatan dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. 17. Kar Film Festivalinde, Gönül Dağı dizi ekibinin de yer alması sinema ve sanatseverler için şimdiden büyük bir ilgi ile karşılanıyor.

17. Uluslararası Kar Film Festivali sorumlu öğretim görevlilerinden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkadir Atik bu tarz etkinliklerin hem üniversiteye hem de Erzurum'a renk kattığını belirterek "İletişim Fakültesi olarak 17. Uluslararası Kar Film Festivaline çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yaklaşık 125 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi festivalin başlayacağı günü bekliyoruz. Festivalde sadece üniversite öğrencileri değil Erzurum'daki vatandaşlar da katılabilir. Sinema ve sanata ilgi duyan herkesin katılması gereken bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi. - ERZURUM

Kar Film Festivali başlıyor

Atatürk Üniversitesi, Film Festivali, Film, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Kar Film Festivali başlıyor - Son Dakika Magazin


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