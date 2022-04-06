Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika

Başrollerinde Miray Daner ve Furkan Andıç'ın yer aldığı Kara Tahta dizisi bu akşam 2. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

KARA TAHTA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

"Aşk yüreğin sınavıdır. Kimi geçer kimi kalır…" "Atlas, Irmak'ın kapısından ayrılmak zorunda kalır. Irmak ise cevabını alamadığı sorularla baş başadır. Atlas'ın kapıya dayaması Bekir'i çileden çıkarır. Atlas'tan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Ortadan kaldırmak. Ama Bekir ateşi eliyle tutmayacak bir maşa kullanacaktır. Atlas'ın hiç tahmin edemeyeceği bir maşa…

O sırada Irmak, Atlas'ın karşısına çıkar ve içindekileri döker. İçindeki geç kalmışlık duygusu Atlas'ın diline vurulmuş mühür gibidir. Bu mührün ağırlığında ezilen Atlas, ayağa kalkmak için Aylin'e ve öğretmenliğine tutunur. Ne var ki bu yolda da istemeden karşısına çıkacak kişi öğrencisidir.

İskender'in öğrendiği büyük sır ve Cafer'in yaptığı planlar zamanı gelince Bekir'i etkileyecek, Bekir'in tüm planlarını altüst edecek güçtedir. "