Kardeşlerim dizisine veda eden Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set çalışanlarına dağıttı - Son Dakika

Kardeşlerim dizisine veda eden Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set çalışanlarına dağıttı

Son Güncelleme: 30.08.2023 11:09

Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran diziye veda ediyor. Yaran, son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına dağıttı.

Yeni sezonda diziden ayrılacak olan Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set ekibine dağıttı.

DİZİYE VEDA EDİYOR

Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgan yer aldığı Kardeşlerim dizisine başrol oyuncusuOnur Seyit Yaran veda ediyor.

Kardeşlerim dizisine veda eden Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set çalışanlarına dağıttı

ALDIĞI SON ÜCRETİ EMEKÇİ ARKADAŞLARINA DAĞITTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kardeşlerim" dizisinin 9 Eylül'de yayınlanacak 4. sezon ilk bölümünde ekibe veda edecek olan Onur Seyit Yaran örnek bir davranışa imza attı. Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına verme kararı aldı.

Kardeşlerim dizisine veda eden Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set çalışanlarına dağıttı

TEKLİF YAĞDI

Öte yandan başarılı oyuncuya diziden ayrılacağı ortaya çıkar çıkmaz teklif yağdı. Yaran'ın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Onur Seyit Yaran, Kardeşlerim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşlerim dizisine veda eden Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set çalışanlarına dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Anıtkabir Özel defterini imzalayan Erdoğan'dan ''Çalışmaya devam'' mesajı
11:30 Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Yerel seçimde 3 büyükşehir MHP'ye bırakılabilir
11:09 Kardeşlerim dizisine veda eden Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set çalışanlarına dağıttı
11:03 G.Saray-Molde maçında eşine az rastlanır detay! Herkes rakip futbolcunun başına gelenleri konuşuyor
10:49 Deklanşöre basan isim ağzından! İşte Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen meşhur fotoğrafının hikayesi
10:32 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.660 lira seviyesinde
10:18 Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzinin litresi 36 lira seviyelerine düşecek
10:14 Bursa'da kentsel dönüşüme yoğun mesai harcanıyor! Başkan Aktaş, alanında uzman isimlerle sahada
10:07 Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu: 2 tane daha İdo geliyor
09:47 Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarındaki ayak detayı, cesur paylaşımının önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 11:56:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kardeşlerim dizisine veda eden Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set çalışanlarına dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement