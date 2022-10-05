Kasaba Doktoru... ÖMER VE LEYLA ARASINDA TÜM BAĞLAR KOPUYOR! - Son Dakika
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Kasaba Doktoru... ÖMER VE LEYLA ARASINDA TÜM BAĞLAR KOPUYOR!

05.10.2022 12:37
Kasaba Doktoru... ÖMER VE LEYLA ARASINDA TÜM BAĞLAR KOPUYOR!

Yapımını ARC Film'in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği TRT 1 dizisi ‘Kasaba Doktoru’, 6 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de 19. bölümüyle ekranda.

Kasaba Doktorunda bu hafta:

Ömer, annesinin ölümünün acısını yaşarken Yalçın'ın söylediği bir cümle aklını karıştırır ve en yakınındaki hainin peşine düşer.

Hastaneye gelen bir vaka Mine'nin Hakan hakkındaki düşünceleri değiştirir.

Sosyal hizmetlere giden Mine, Zeynep'in tepkisiyle karşılaşır ve çareyi Neslihan'dan yardım istemekte bulur.

Yalçın, Neslihan'ın Erol'a karşı kurduğu acımasız planı öğrenir. Bu plan hem Yalçın hem Hakan'ın varlığını tehlikeye sokacaktır.

Ömer, Leyla'nın Mediha dosyasını en başından beri bildiğini öğrenince aralarındaki tüm bağlar kopar.

Leyla, Ömer'in her hareketinde aralarındaki mesafenin gittikçe büyüdüğünü hisseder.

Leyla ve Ömer ilişkilerini etkileyecek büyük konuşmayı yapmaya hazırlanır. Hakan ve Mine için ise beklenen duruşma günü gelmiştir…

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Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kasaba Doktoru... ÖMER VE LEYLA ARASINDA TÜM BAĞLAR KOPUYOR! - Son Dakika

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