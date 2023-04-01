Fenomen Dilan Polat, çöp kovasına 29 bin TL verdi, sosyal medyanın diline düştü

Daha önce eşinin kendisine yaptığı sürprizlerle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Dilan Polat, yaptığı harcamalarla da sık sık adından söz ettiriyor. Polat son olarak altığı çöp kovasıyla dikkat çekti.

29 BİN TL'LİK ÇÖP KOVASI

Kendi güzellik ve mücevherat markası bulunan Dilan Polat, evinin banyosu için özel taşlarla kaplı çöp kovası aldı. Polat'ın aldığı çöp kovasının fiyatı ise tamı tamına 29 bin TL. Yaptığı alışverişleri sık sık 500 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Polat, "Bana link atmayın" notunu düştü.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Lüks yaşantısı ve harcamalarıyla konuşulan Dilan Polat'ın çöp kovasına verdiği ücret kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım kovanın fiyatını normal bulurken bir kısım da abartılı bulduğunu belirterek eleştirdi.

Dilan Polat geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda bir günde 759 bin TL harcadığını söylemişti.