Kayseri'de Gökçe rüzgarı esti - Son Dakika
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Kayseri'de Gökçe rüzgarı esti

03.09.2022 22:37
Kayseri'de Gökçe rüzgarı esti

Kayseri'de konser veren ünlü şarkıcı Gökçe, sevenlerini coşturdu.

Kayseri'de konser veren ünlü şarkıcı Gökçe, sevenlerini coşturdu.

Sefo konseriyle başlayan KUMSmall AVM Yaz Konserleri'nin 4'üncü ayağı Gökçe konseriyle devam etti. Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Gökçe'yi dinlemek için hayranları konser alanına geldi. Gökçe, 'Tuttu fırlattı', 'Her şey bitmedi bitemez' ve 'Mızrak' gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarına zevkli anlar yaşattı. Sevilen şarkıcıya hayranları da eşlik ederken, konserde coşkulu anlar yaşandı.

Yaz Konserleri 10 Eylül'de Yaşlı Amca konserleriyle devam edecek. tüm konserler halka açık ve ücretsiz düzenlenecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Gökçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayseri'de Gökçe rüzgarı esti - Son Dakika

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