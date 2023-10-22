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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi! Yorumu şoke etti - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi! Yorumu şoke etti

Son Güncelleme: 22.10.2023 14:25

Armağan Çağlayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Hiç endişelenmeyin, daha çok güzel baharlar göreceğiz.'' sözlerine şaşkına çevirecek bir yorum yaptı. Çağlayan sözü alıntılayıp ''O..r o..r ipe diz! Şahane'' notunu düştü.

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşıma imza attı. Çağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiç endişelenmeyin, daha çok güzel baharlar göreceğiz." sözlerine "O..r o..r ipe diz! Şahane" yorumu yaptı.

KELİMELERİ SİNİRLENDİRDİ

Son dönemde YouTube programlarıyla adından söz ettiren ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, yine sivri dilli çıkışıyla ön plana çıktı. Seçimlerden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Armağan Çağlayan Kılıçdaroğlu'nun bir sözünü görünce sinirlendi.

YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Armağan Çağlayan bu paylaşımı kendi hesabında paylaşarak "O..r o..r ipe diz şahane" diyerek CHP liderinin sözlerine tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi! Yorumu şoke etti

Bir kullanıcının "Gerçekten sizin bu yazdıklarınıza inanamıyorum. Benim tanıdığım Armağan bu değil!" yorumuna Çağlayan "Benim tanıdığımı zannettiğim Kemal Kılıçdaroğlu da bu değil! Onu ne yapacağız?" cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi! Yorumu şoke etti

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Son Dakika Magazin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi! Yorumu şoke etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi! Yorumu şoke etti - Son Dakika
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