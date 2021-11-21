Kemal Sunal anısı Ali Sunal'ı duygulandırdı

Show TV ekranlarında yayınlanan usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı Güldür Güldür programında duygu dolu anlar yaşandı.

SEYİRCİNİN KEMAL SUNAL ANISI DUYGULANDIRDI

Oyuncu Ali Sunal, bir skecin başında seyircilerle sohbet ederken "Çok zor bir durumda kalan oldu mu aramızda?" sorusunu sordu. Söz alan bir seyirci ise en zor durumda kaldığı anın Kemal Sunal'ın karşısında olduğu an olduğunu söyledi.

"EN ZOR DURUMDA KALDIPĞIM AN BABANIZIN KARŞISINDA OLDU"

54 yaşındaki vatandaş, Ali Sunal'ı duygulandıran o anısını şu ifadelerle anlattı:

"Benim en zor olduğum an sizin babanızın karşısında oldu. Babanız sizi okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman lise ikinci sınıf öğrencisiydim, Kemal Sunal gelmiş, babanızdan imza almak istedim. Ama hiç kağıt yoktu yanımda. Cebimde 20 lira vardı. 20 lirayı çıkardım, 'Kemal abi buna bir imza atar mısın' dedim. 'Atatürk'ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş, git bana kağıt getir' dedi. Hayatımda hiç o kadar utanmadım. 'Ne olur beş dakika bekler misiniz' dedim. Sağ olsun, kırmadı, bekledi, kağıdı getirdim, imzaladı. En zor durumda kaldığım o andır hayatımda, ben elli dört yaşımdayım."