Kemal Tekden'e İngiltere'de 'en iyi yapımcı' ödülü - Son Dakika
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Kemal Tekden'e İngiltere'de 'en iyi yapımcı' ödülü

25.03.2022 14:24
Kemal Tekden'e İngiltere'de 'en iyi yapımcı' ödülü

Türkiye ve dünyada ilgiyle izlenen başarılı Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Kemal Tekden'e İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian tarafından yılın 'en iyi yapımcı' ödülü verildi.

Türkiye ve dünyada ilgiyle izlenen başarılı Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Kemal Tekden'e İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian tarafından yılın 'en iyi yapımcı' ödülü verildi.

2014-2019'da TRT'de yayınlanan ve dünya çapında üne kavuşan Diriliş Ertuğrul'un başarısı takdir edilmeye devam ediyor. Pakistan asıllı İngiliz vatandaşları tarafında Londra'daki The Royal Regency Salonu'nda düzenlenen programda Diriliş Ertuğrul yapımcısı ve başrol oyuncusuna ödül verildi.

Lordlar kamarası üyeleri de katıldı

Programa, İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının üyeleri Qurban Hussain ve Wajid Khan, Muhalefetteki İşçi Partisinin gölge Adalet Bakanı Imran Hussain, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Sajjad Karim ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da katıldı.

Kemal Tekden'e "en iyi yapımcı" ödülü

Dizinin yapımcısı Kemal Tekden "en iyi yapımcı" ödülüne layık görülürken, ödülü kızı Nurbanu Tekden aldı. İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian dergisi, Düzyatan'a "en iyi erkek oyuncu" ödülü verdi. Öte yandan, yapımcı Ümit Sönmez'in sahibi olduğu RGB Medya-Yapım'a da "organizasyon" ödülü verildi. - DENİZLİ

Kemal Tekden'e İngiltere'de 'en iyi yapımcı' ödülü
Kemal Tekden'e İngiltere'de 'en iyi yapımcı' ödülü

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Diriliş Ertuğrul, Kemal Tekden, Türkiye, England, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Kemal Tekden'e İngiltere'de 'en iyi yapımcı' ödülü - Son Dakika


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