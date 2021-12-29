Kerem Bürsin ile Hande Erçel reklam aşkı mı yaşıyor? İlk kez açıkladı

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aşkı tam gaz sürüyor.

Attıkları her adım olay olan ikiliden Kerem Bürsin, Alem'e verdiği röportajda özel hayatı hakkında konuştu.

Kimi çevreler, Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in 'reklam aşkı' yaşadığını iddia etmişti.

Bir süredir meslektaşı Hande Erçel ile birlikte olan Bürsin, reklam ilişkisi yaşadıklarına dair çıkan haberlere cevap verdi.

"FİLTRESİZ VE DOĞAL BİR İLİŞKİ"

Bürsin, "İlişkide gerçekçi biriyim. Ben beraber olduğum insanla eğlenmeyi, onu güldürmeyi seviyorum. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum" dedi.

"ÇOCUK İSTERİM AMA..."

Çocuk isteğini yineleyen Bürsin, "Keşke çok çok isterdim. En büyük hayallerimden biri bacağımda, kafamda, kolumda çocuklarım olsun ama dediğim gibi insanlığın gidişatıyla ilgili endişelerim var maalesef" ifadelerini kullandı.

"SAYGISIZLIĞA TAHAMMÜLÜM YOK"

Bürsin, 'Hayatta neyi asla affetmezsin?' sorusuna, Saygısızlığa tahammülüm yok. Bu sadece bana karşı olmak zorunda değil herhangi birine yapıldığında da tahammül edemiyorum çünkü o kişinin karakteriyle ilgili çok şey söylüyor. Hele ki kendinden daha zor durumdaki birine saygısızca davranılması kabul edilemez bir durum. Bir de yere çöp atılması. Özellikle arabadan çöp atan insanları görünce çok sinirleniyorum." cevabını verdi.