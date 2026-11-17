Oyuncu Kerem Bürsin ile Demet Özdemir, bu kez reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Prime Video'nun yeni projesi Grand Maison İstanbul dizisinde başrolleri paylaşmaya hazırlanan ikilinin, dizinin çekimleri başlamadan önce bir diş macunu reklamı için kamera karşısına geçtiği belirtildi.

REKLAM FİLMİ KASIM AYI SONUNDA YAYINLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Kerem Bürsin ve Demet Özdemir, İpana markasının reklam yüzü oldu. Geçtiğimiz haftalarda reklam filmi ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirilen kampanyanın iki yıl sürmesi bekleniyor.

Reklam filminin kasım ayının sonunda izleyiciyle buluşmasının planlandığı belirtildi.

KİŞİ BAŞI 30 MİLYON TL ALACAKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Anlaşmanın en dikkat çeken ayrıntısı ise oyunculara ödeneceği iddia edilen ücret oldu. Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre Bürsin ve Özdemir'in iki yıllık kampanya karşılığında ayrı ayrı 30 milyon TL alacağı konuşuluyor. Böylece reklam anlaşmasının toplam bedelinin 60 milyon TL'ye ulaşacağı öne sürülüyor.

Ancak söz konusu ücret iddiası oyuncular veya marka tarafından resmî olarak doğrulanmadı.

YENİ DİZİDE DE PARTNER OLACAKLAR

İki oyuncu, reklam projesinin ardından Grand Maison İstanbul dizisinde de birlikte kamera karşısına geçecek. Japon yapımı Grand Maison Tokyodan uyarlanan ve sekiz bölüm olarak planlanan dizide Kerem Bürsin, Ateş Leventoğlu; Demet Özdemir ise Defne karakterini canlandıracak.

DASS Yapım imzalı projenin çekimlerinin Aralık 2026'da başlaması planlanıyor.