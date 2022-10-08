Kerimcan Durmaz... MEHMET DİNÇERLER AÇIKLAMASI! - Son Dakika
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Kerimcan Durmaz... MEHMET DİNÇERLER AÇIKLAMASI!

08.10.2022 18:38
Kerimcan Durmaz... MEHMET DİNÇERLER AÇIKLAMASI!

Hadise'nin boşandığı Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri ortaya çıkan hatta çiftin ayrılma sebepleri arasında gösterilen Kerimcan Durmaz, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduklarını söyleyen Durmaz, "O görüntü öpüşme görüntüsü falan değil.

Herkesle samimi olduğum gibi Mehmet'le de öyleydim" dedi.

Boşanma aşamasında ise Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı ve ikilinin ayrılık nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Önceki akşam bir ödül törenine katılan Durmaz ise konuyla ilgili konuştu.

DURMAZ VE DİNÇERLER'İN SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapan Kerimcan Durmaz ile Mehmet Dinçerler'in bir partide samimi olduğu görüntüler basına sızdı. Görüntülerde ikilinin sarmaş dolaş şekilde eğlendiği görüldü.

"ÖPÜŞME GÖRÜNTÜSÜ YOK, MEHMET SAMİMİ ARKADAŞIM"

Muhabirin "Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasının sebebi olarak gösteriliyorsunuz" demesi üzerine konuşan Kerimcan Durmaz, "Yok artık.

O görüntüler çıktığında boşanma haberleri çıkmıştı. Mehmet ve Hadise benim eski arkadaşlarım.

Görüntülerin çekildiği yer de benim doğum doğum günü partimdi. Deha'da orada sahneye çıkmıştı.

Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım. Herkese ne kadar samimi davranıyorsam ona da o kadar samimiydim.

Ben samimi biri olduğum için insanlar öyle bir algı yaratabiliyor.

Arabadaki görüntüleri de ben paylaşmıştım zaten. Bunda ne aranıyor merak ediyorum.

YORUMLAR
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Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması! Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler Açıklaması!
Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kerimcan Durmaz... MEHMET DİNÇERLER AÇIKLAMASI! - Son Dakika

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