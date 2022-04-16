Kibariye'nin kızı saçını yaptırdığı kuaförden para ödemeden kaçmıştı: Babası kızının borcunu kapattı - Son Dakika
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Kibariye'nin kızı saçını yaptırdığı kuaförden para ödemeden kaçmıştı: Babası kızının borcunu kapattı

16.04.2022 09:27

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın saçlarını yaptırdığı kuaföre ödeme yapmadığı, hatta kaçtığı iddia edilmişti. Genç kadının Ataşehir'deki kuaför salonuna "ödemeyi annem yapacak" dediği öne sürülmüştü. Magazin basınında yer alan bilgilere göre kızının kuaför borcunu babası Ali Küçükbalçık kapattı.

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre "Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek" diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, "Ödemeyi annem yapacak" diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLACAKLARINI SÖYLEDİ

İşyeri sahibi Fuat Tanış, ise yaşanan durumda mağdur olduklarını belirterek yaptığı açıklamada "Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmeti verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız" demişti.

Kibariye'nin eşi, kızının para ödemeden koşarak kaçtığı kuaföre borcunu verdi
Birgül Küçükbalçık

KIZININ 2 BİN 500 TL'LİK ÜCRETİNİ ÖDEDİ

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı iddiası üzerine çıkan haberleri sonrasında baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi ile iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi. Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.

Kibariye'nin eşi, kızının para ödemeden koşarak kaçtığı kuaföre borcunu verdi

"OLAY TATLIYA BAĞLANDI"

İşyeri sahibi Fuat Tanış "2 gün önce talihsiz bir olayla karşınıza geldik. Kibariye hanımın eşi Ali beyin de böyle bir durumdan haberi yokmuş. Kendisi de haberlerde duymuş. Bu sabah geldi, ödemeyi yaptı. Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler. Neyse ki olay tatlıya bağlandı" diye konuştu.

Kibariye'nin eşi, kızının para ödemeden koşarak kaçtığı kuaföre borcunu verdi
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı
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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı

Ataşehir, Kibariye, Nisan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Kibariye'nin kızı saçını yaptırdığı kuaförden para ödemeden kaçmıştı: Babası kızının borcunu kapattı - Son Dakika


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