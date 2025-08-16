Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi

Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray\'dan yeni haber geldi
16.08.2025 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, 25 kilo vermesiyle gündeme gelmişti. Geçmişte Cushing Sendromu atlatan usta oyuncu için kızı Yağmur Ünal, "Sağlığı çok iyi, en iyi formunda" diyerek endişeleri giderdi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, son dönemdeki belirgin kilo kaybıyla gündeme gelmiş, özellikle 25 kilo vermesi hayranlarında merak ve endişe yaratmıştı. Geçmişte Cushing Sendromu atlattığı bilinen usta oyuncunun son görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi

Yeşilçam'ın unutulmaz "Dört Yapraklı Yoncası"nın Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte simge isimlerinden olan Şoray'ın sağlık durumuyla ilgili en net bilgi ise kızı Yağmur Ünal'dan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, "Annemin sağlık durumu çok iyi çok şükür. Gayet iyi, en iyi formunda" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Bu açıklama, sinema dünyasındaki dostlarını ve hayranlarını rahatlattı. Şoray'ın hem moralinin hem de enerjisinin yerinde olduğu mesajı, sevenlerinin yüreğine su serpti. Usta sanatçı, geçirdiği zorlu sürecin ardından yeniden en sağlıklı günlerine dönüş sinyali verirken, Türk sinemasındaki efsane konumunu da korumaya devam ediyor.

Türkan Şoray, Yağmur Ünal, Magazin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:43:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.