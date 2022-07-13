Kim Der '46 Yaşında' Diye! İlknur Soydaş Bikinili Pozlarıyla Gençlere Taş Çıkardı

90'lı yıllarda Serdar Ortaç 'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş, 2011 yılında Roma 'da evlendiği İş insanı eşi Cem Pole ile bayram tatillerini Yunanistan 'ın Mikanos adasında geçiriyorlar.

Kaynak: Snob Magazin

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