Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir, matematik sorusunda zor anlar yaşadı! İşte yarışmacıyı eleyen o soru - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir, matematik sorusunda zor anlar yaşadı! İşte yarışmacıyı eleyen o soru

27.08.2022 10:12

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir Emine Küp, matematik sorusunda zor anlar yaşadı. Yanlış hesaplama yapan Küp, yarışmadan ayrıldı. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran yarışmacı, "Kınamayın başınıza gelir" dedi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geldi. Mali müşavir Emine Küp'ün performansı ise yarışmaya damga vurdu.

YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI

Mali Müşavir olan Küp, üçüncü soru olan 3 bin TL'ye kadar ilerledi. Küp'e'2222'ye hangi sayı eklenirse sonuç 3000 olur?' sorusu soruldu. Kısıtlı bir sürede yarıştığı için heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış hesaplama yaparak "888" cevabını verdi.

"KINAMAYIN BAŞINIZA GELİR"

Yanlış cevap vermesine çok şaşıran Emine Küp, "Ay inanmıyorum ya. Rakamlarla aram iyidir ama olmadı. Kınamayın başınıza gelir. Yarışmada olmak çok güzel. Her şey için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir, matematik sorusunda zor anlar yaşadı! İşte yarışmacıyı eleyen o soru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir, matematik sorusunda zor anlar yaşadı! İşte yarışmacıyı eleyen o soru - Son Dakika
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