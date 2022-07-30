Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü - Son Dakika
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Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü

30.07.2022 10:54

Kim Milyoner Olmak İster'de 50 bin TL'lik, "Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?" sorusunda panikleyince sesli harfleri sayamayan yarışmacıya sunucu Kenan İmirzalıoğlu, gülümseyerek tepki verdi.

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde ilginç anlar yaşandı. Sorulara doğru cevaplar veren Sinem Ayanoğlu isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusunda heyecanını kurbanı oldu.

SESLİ HARFLERİ SAYAMADI

50 bin TL değerindeki "Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?" sorusunu gören Ayanoğlu, cevap verirken panikledi. Sesli harfleri sayarak soruya cevap vermeye çalışan yarışmacı, bildiklerini de unutunca ortaya ilginç anlar çıktı. Yarışmacının zorlandığını gören İmirzalıoğlu ise alfabeyi sayarak sesli harfleri hatırlamasını istedi. Ancak yarışmanın heyecanına kapılan Sinem Ayanoğlu, alfabeyi de sayamayınca İmirzalıoğlu'nu güldürdü. Çift cevap hakkını kullanan yarışmacı, iki yanlış cevabı vererek yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı sesli harfleri sayamadı, Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamayıp güldü
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı sesli harfleri sayamadı, Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamayıp güldü
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Kenan İmirzalıoğlu, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü - Son Dakika


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