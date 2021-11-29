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"Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş! - Son Dakika

"Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!

29.11.2021 13:20
"Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!

Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde dev bebeği seslendiren 10 yaşındaki Reagan To, ailesinin diziyi izlemesine izin vermediğini söyledi.

Popüler Netflix dizisi Squid Game'de karakterlerin ölümle ilk kez karşılaştığı 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' oyununu yöneten dev bebeğe ses veren Reagan To, kendisinin henüz diziyi izleyemediğini itiraf etti. 5 yaşından beri oyunculuk yaptığını söyleyen To; yapım ekibinin projenin ayrıntılarını gizli tuttuğunu, dizinin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.Şimdiye kadarki en unutulmaz rolüm Jimmy Kimmel Live'da yaptığım skeç olduğunu söyleyen küçük kız; şu anda başka bir dizinin dublajı için çalıştığını da anlattı.

10 yaşındaki To, "Her şey, o sıra dünyanın en dizisi olduğu için babamın annemden Squid Game izlemesini istemesiyle başladı. Bunun benim sesim olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve o sahneye gelindiğinde, 'Bir saniye, bu Reagan, bu onun sesi' dediler" ifadelerini kullandı.

'Kırmızı Işık, Yeşil Işık'taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!

To, "Annem bu durumu sosyal medyada araştırdı ve insanların YouTube videolarında sesimi kullandığını ve hatta Saturday Night Live'da bir skeç için öne çıktığını gördü" diye devam etti.

Dizideki aşırı şiddet içerikleri nedeniyle To, "Hiçbirini izlemedim. Annem bana biraz gösterdi ama şiddet içeren kısımdan hemen önce onu durdurdu. Ağabeyim bile 14 yaşında ve ailem izlemesine bile izin vermiyor" dedi.

To ayrıca, kendisinin ve ailesinin Cadılar Bayramı için Squid Game karakterleri gibi giyindiğini, kendisinin de, seslendirdiği dev bebek karakterini seçtiğini sözlerine ekledi.

Dizinin yakaladığı başarısının ardından, İngiltere'de birçok kentte ve Avustralya'nın Sidney kentindeki alışveriş merkezlerinde bebeğin farklı tasarımlarda üretilerek satışa çıktığı görüldü.

Kırmızı Işık, Yeşil Işık taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!

Squid Game, Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık'taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş! - Son Dakika
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