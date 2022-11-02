Kısmetse Olur yepyeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Kısmetse Olur yepyeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor

02.11.2022 10:41

Yayınlandığı dönem ilgiyle takip edilen Kısmetse Olur programının yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Yaşanan entrikalarla reytingleri alt üst eden program için başvuruların başladığı açıklandı.

Yayınlandığı dönem izlenme rekoru kıran yarışma programı Kısmetse Olur, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyordu. Hem yarışmacılarla hem de yaşanan olaylarla izleyicinin hafızasına kazınan program uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

YENİ FORMATLA DÖNÜYOR

Fenomen yarışma programından sevenlerine müjdeli haber geldi. Yeni açılan dijital platformda yayın hayatına start verecek olan Kısmetse Olur için başvurular başladı. Yepyeni formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan program izleyicisine şimdiden büyük heyecan yaşattı.

Kısmetse Olur yepyeni formatla ekranlara dönüyor
Kısmetse Olur yepyeni formatla ekranlara dönüyor
Kısmetse Olur yepyeni formatla ekranlara dönüyor
Kaynak: Snob Magazin
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Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur yepyeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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