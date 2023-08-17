Kısmetse Olur yarışmacısı Batuhan Boz'un şaşırtan itirafı: Gelir kaynağım cinsel ilişki film sektörü - Son Dakika

Kısmetse Olur yarışmacısı Batuhan Boz'un şaşırtan itirafı: Gelir kaynağım cinsel ilişki film sektörü

Son Güncelleme: 17.08.2023 15:05

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınan Batuhan Boz'un müstehcen görüntüleri ortaya çıktı. Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelir kaynağının cinsel ilişki film sektörü olduğunu söyledi.

YouTube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınan Batuhan Boz'un müstehcen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntüleriyle çok konuşulan Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelir kaynağının cinsel ilişki film sektörü olduğunu söyledi.

"CİNSEL İLİŞKİ FİLM SEKTÖRÜNDEN PARA KAZANIYORUM"

Özel görüntüleri yayınlandıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Batuhan Boz, "Merak etmeyin, bu videoları ben yüklüyorum zaten" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Instagram üzerinden VIP üye olan takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boz, "Şu an para kaynağın nereden geliyor?" sorusu üzerine "Taşımacılık ticareti, reklamcılık, cinsel ilişki film sektörü ve modellik" cevabını verdi.

Kısmetse Olur yarışmacısı Batuhan Boz'un şaşırtan itirafı: Gelir kaynağım cinsel ilişki film sektörü
Kısmetse Olur yarışmacısı Batuhan Boz'un şaşırtan itirafı: Gelir kaynağım cinsel ilişki film sektörü
Kısmetse Olur yarışmacısı Batuhan Boz'un şaşırtan itirafı: Gelir kaynağım cinsel ilişki film sektörü

Kısmetse Olur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur yarışmacısı Batuhan Boz'un şaşırtan itirafı: Gelir kaynağım cinsel ilişki film sektörü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısmetse Olur yarışmacısı Batuhan Boz'un şaşırtan itirafı: Gelir kaynağım cinsel ilişki film sektörü - Son Dakika
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