Kıvanç Tatlıtuğ 40. yaşını kutladı, eşiyle olan bakışları herkesi büyüledi

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, dün akşam 40. yaşını kutladı. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in organize ettiği partiye ünlü isimler akın etti. Gece boyu eğlenen çiftin birbirine olan bakışları ise herkesi hayran bıraktı.

"KARICIĞIM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Başak Dizer'in organize ettiği partiye Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan, Birkan Sokullu, Demet Akbağ, Fulya Terim, Buse Terim, Elçin Sangu, Burak Yamantürk, Ece Yörenç, Zeynep Beşerler, Didem Soydan, Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı gibi isimler katıldı. Eşinin sürpriziyle çok mutlu olduğunu dile getiren Tatlıtuğ, "Benim güzel karım, Kurt'um güzel annesi. Böyle ir atmosfer ve organizasyon görmeyi ummuyordum. O kadar mutluyum ki şu an teker teker sevdiğim tüm dostlarımı görüyorum. O kadar güzel dostlara sahibim ki aşırı zenginim. Benim sırtım yere gelmez, iyi ki varsınız. Gerçekten çok mutluyum. Karıcığım sana ayrıca teşekkür ediyorum, seni çok seviyorum" dedi.

BAKIŞLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine aşkını haykırdığı anlarda birbirlerine olan bakışları ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin hızla yayılmasıyla çiftle ilgili "Bakışınız, aşkınız bir ömür boyu sürsün" yorumları yapıldı.

İşte çift için yapılan bazı yorumlar...