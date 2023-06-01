Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonrası kutlama yaptığı iddiası yalanlandı

Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı ileri sürüldü.

Anahtar kelimelerle arama yaptığımızda konuyla ilgili birçok haber ve sosyal medya paylaşımları ile karşılaşıyoruz. Ünlü oyuncuya ait bu görüntüler başrolünde olduğu dizinin sezon finalinde yapılan kutlamaya ait.

Kıvanç Tatlıtuğ da söz konusu iddiayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarılı oyuncu, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.