Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonrası kutlama yaptığı iddiası yalanlandı - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonrası kutlama yaptığı iddiası yalanlandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonrası kutlama yaptığı iddiası yalanlandı

01.06.2023 11:49

Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı iddiası sosyal medyada yayıldı. Ancak Tatlıtuğ, söz konusu görüntülerin dizinin sezon finalinde yapılan kutlamaya ait olduğunu açıkladı.

Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı ileri sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası

Anahtar kelimelerle arama yaptığımızda konuyla ilgili birçok haber ve sosyal medya paylaşımları ile karşılaşıyoruz. Ünlü oyuncuya ait bu görüntüler başrolünde olduğu dizinin sezon finalinde yapılan kutlamaya ait.

Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası

Kıvanç Tatlıtuğ da söz konusu iddiayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarılı oyuncu, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası
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Kıvanç Tatlıtuğ, seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiasını yalanladı Kıvanç Tatlıtuğ, seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Kıvanç Tatlıtuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonrası kutlama yaptığı iddiası yalanlandı - Son Dakika


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