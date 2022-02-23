Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi - Son Dakika
Üye Girişi

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi

23.02.2022 14:28
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi

Star TV'de yayınlanacak olan ve çok çarpıcı bir hikayeye sahip Kral Kaybederse dizisinin başrol oyuncusu için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürüldü. Projeye sıcak bakan oyuncunun partnerinin kim olacağı merak konusu. Kulislerde Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Serenay Sarıkaya'nın isimleri geçiyor.

Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi çok çarpıcı dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanacak Kral Kaybederse dizisinin çok iddialı bir şekilde ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin çarpıcı hikayesi kadar başrol oyuncusu da büyük merak konusu.

ÜÇ İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR

Kral Kaybederse dizisinin başrolü için çok uzun zamandır Kıvanç Tatlıtuğ'un adı geçiyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Kıvanç Tatlıtu'un bu diziden gelen teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor. Merak edilen başka bir konu ise diğer başrol kadın oyuncunun kim olacağı. Kral Kaybederse'nin kadın başrol oyuncusu için Serenay Sarıkaya, Büşra Develi ve Neslihan Atagül'ün adı geçiyor.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE DAHA ÖNCE ROL ALMADILAR

Bu üç oyuncu da daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'la rol almamış isim. Üçü de Türkiye'nin en parlak kadın yıldızlarından. Serenay Sarıkaya en son Netflix için çekilen Şahmaran dizisinin tamamlanmasıyla pandemi öncesi başlayan Alice Müzikali'ne geri döneceğini duyurmuştu.

Büşra Develi ise halen Alperen Duymaz'la birlikte Erkek Severse dizisinde rol alıyor. BeinConnect'te yayınlanan ve ilk sezonu çok sevilen dizinin ikinci sezonunun da çekileceği kısa süre önce açıklanmıştı.

En son Sefirin Kızı ile izlediğimiz Neslihan Atagül ise sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılınca bir daha setlere geri dönmedi. Yetenekli oyuncu iyileşmesine rağmen hala bir projeyi kabul etmedi.

DİZİNİN KONUSU DİKKAT ÇEKİCİ

Seçilecek kadın oyuncu çok yakışıklı ve narsisist bir adam olan, kadınları etrafında dört döndüğü Kenan karakterinin hayatını karartan bir kadını oynayacak.T üm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir kadın tarafından bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

YORUMLAR
500
Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor

Serenay Sarıkaya, Neslihan Atagül, Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement