Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi - Son Dakika

Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi çok çarpıcı dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanacak Kral Kaybederse dizisinin çok iddialı bir şekilde ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin çarpıcı hikayesi kadar başrol oyuncusu da büyük merak konusu.

ÜÇ İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR

Kral Kaybederse dizisinin başrolü için çok uzun zamandır Kıvanç Tatlıtuğ'un adı geçiyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Kıvanç Tatlıtu'un bu diziden gelen teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor. Merak edilen başka bir konu ise diğer başrol kadın oyuncunun kim olacağı. Kral Kaybederse'nin kadın başrol oyuncusu için Serenay Sarıkaya, Büşra Develi ve Neslihan Atagül'ün adı geçiyor.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE DAHA ÖNCE ROL ALMADILAR

Bu üç oyuncu da daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'la rol almamış isim. Üçü de Türkiye'nin en parlak kadın yıldızlarından. Serenay Sarıkaya en son Netflix için çekilen Şahmaran dizisinin tamamlanmasıyla pandemi öncesi başlayan Alice Müzikali'ne geri döneceğini duyurmuştu.

Büşra Develi ise halen Alperen Duymaz'la birlikte Erkek Severse dizisinde rol alıyor. BeinConnect'te yayınlanan ve ilk sezonu çok sevilen dizinin ikinci sezonunun da çekileceği kısa süre önce açıklanmıştı.

En son Sefirin Kızı ile izlediğimiz Neslihan Atagül ise sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılınca bir daha setlere geri dönmedi. Yetenekli oyuncu iyileşmesine rağmen hala bir projeyi kabul etmedi.

DİZİNİN KONUSU DİKKAT ÇEKİCİ

Seçilecek kadın oyuncu çok yakışıklı ve narsisist bir adam olan, kadınları etrafında dört döndüğü Kenan karakterinin hayatını karartan bir kadını oynayacak.T üm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir kadın tarafından bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.