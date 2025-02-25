Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer - Son Dakika
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Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer

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Kızıl Goncalar dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Tuğrul Tülek, Bahar dizisine konuk olacak. Tülek, Emre Karayel'in canlandırdığı Tolga'nın kardeşi Tuğra Okaner karakterini oynayacak.

25.02.2025 16:51  Güncelleme: 17:25
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Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'a, Kızıl Goncalar dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Tuğrul Tülek konuk olacak. Dizinin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde Tülek, Emre Karayel'in hayat verdiği Tolga'nın kardeşi Tuğra Okaner'i oynayacak.

Kızıl Goncalar'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde Tuğrul Tülek diziye veda etmişti.

"HADİ BEN KAÇTIM"

Instagram hesabından ekibe veda eden Tülek, "Şunun şurasında kaç seküler kaldı. Son foto: Giderken ifşayı basarım abicim… Tüm ekibe kocaman sevgiler hepinizi seviyorum… Hadi ben kaçtım" demişti.

Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer

BAHAR DİZİSİNE TRANSFER OLDU

Tülek, Kızıl Goncalar dizisinden ayrıldığı gibi Bahar dizisiyle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde Tuğrul Tülek rol alacak. Tuğra Okaner karakteriyle diziye konuk olan Tülek, Emre Karayel'in hayat verdiği Tolga'nın kardeşini oynayacak.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur'a söylemek ile Leyla'nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir.

Çağla, Tolga'nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga'nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder. Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar.

Bahar'ın evinde huzurlu bir akşam yemeği planlanırken, Seren ve Aziz Uras'ın aldığı kararı kabullenemeyen Efsun, duyduklarını içine sindiremez ve soluğu Bahar'ın evinde alır. Saklı kalan gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun'un bu çıkışı, beklenenden çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır.

Kızıl Goncalar\'dan Bahar\'a şaşırtan transfer

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Son Dakika Magazin Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Avsar:
    Nasıl şaşırdık inanamassınız !! 3 0 Yanıtla
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