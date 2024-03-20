Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm: Alev ve Pembe'nin Aynı Evde Yaşaması Felaketle Sonuçlanacak - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm: Alev ve Pembe'nin Aynı Evde Yaşaması Felaketle Sonuçlanacak

Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm: Alev ve Pembe\'nin Aynı Evde Yaşaması Felaketle Sonuçlanacak

Alev'in bavulunu alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir. Kıvılcım'a linç kampanyası başlatan iş adamını uyaran Ömer, ona hayatının dersini verecektir. Fatih ve Görkem'in ilişkisi mutlu bir şekilde devam ederken aileler de memnundur. Nilay, evlatlık verildiğine inanarak aile geçmişini sorgularken Doğa'dan yardım ister. Nursema ve Umut, evliliklerini kurtarmak için uzaklaşmaya karar verirler. Alev ve Pembe'nin aynı evde yaşaması ise felaketle sonuçlanacaktır.

20.03.2024 22:32
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Kızılcık Şerbeti'nin 56. Bölümünde;

Alev'in bavulunu alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Onun bu eve kendisini huzursuz etmek için geldiğinin farkındadır ve Alev'i canından bezdirmeye ant içer.

Bütün bu kaotik ortama dayanamayan Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir.

Kıvılcım'a linç kampanyası başlatan iş adamını önce uyaran Ömer, adamın laftan anlamaması sonucunda ona hayatının dersini verecektir. Fatih ve Görkem'in ilişkisi çok mutlu bir şekilde devam ederken aileler de bu durumdan hoşnuttur.

Aile geçmişini sorgularken evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa'dan yardım ister. Nursema ve Umut, evliliklerini kurtarmak için herkesten uzaklaşmaya karar verirler.

Alev ve Pembe'nin aynı evde yaşaması kısa bir sürede felaketle sonuçlanacaktır.

Kaynak: Magazinkolik

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