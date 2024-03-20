Kızılcık Şerbeti'nin 56. Bölümünde;
Alev'in bavulunu alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Onun bu eve kendisini huzursuz etmek için geldiğinin farkındadır ve Alev'i canından bezdirmeye ant içer.
Bütün bu kaotik ortama dayanamayan Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir.
Kıvılcım'a linç kampanyası başlatan iş adamını önce uyaran Ömer, adamın laftan anlamaması sonucunda ona hayatının dersini verecektir. Fatih ve Görkem'in ilişkisi çok mutlu bir şekilde devam ederken aileler de bu durumdan hoşnuttur.
Aile geçmişini sorgularken evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa'dan yardım ister. Nursema ve Umut, evliliklerini kurtarmak için herkesten uzaklaşmaya karar verirler.
Alev ve Pembe'nin aynı evde yaşaması kısa bir sürede felaketle sonuçlanacaktır.
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm: Alev ve Pembe'nin Aynı Evde Yaşaması Felaketle Sonuçlanacak - Son Dakika
Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın avukatı Bişar Abdi Alınak, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Alınak, kampanyaya destek beklediklerini belirtti ve bayramın kutlanmasıyla ilgili anayasal hakların çiğnenmemesi gerektiğini vurguladı.
Şivan Perwer, 'Keça Kurdan' adlı şarkının sahibi olarak Aynur Doğan'a şarkıyı söyleme yasağı getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aynur Doğan ise yaptığı paylaşımda, şarkının kendileri için özgürlüğün, barışın ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirtti.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın Survivor programında hırsızlık yapmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Erbil, Poyraz'la çekilmiş bir fotoğrafını 'Şampiyon' notuyla paylaştı.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın bireysel biyografileri kraliyet ailesinin resmi web sitesinden silindi ve birleşik bir profil ile değiştirildi. Biyografi şimdi, kraliyet aile üyelerinin listesinin en altına yerleştirilmiş durumda. Çiftin, Sussex Dükü ve Düşesi olarak Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Markle'ın aktris olarak geçirdiği zaman ve Harry'nin başarıları da biyografide yer alıyor.
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Mira arasında geçen Ramazan sahnesine gelen eleştirilerin ardından dizinin senaristi oyuncular için "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" derken yapımcısı ise "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Megan Fox, estetik ameliyatlarına devam edeceğini açıkladı. Yıllardır süregelen estetik ameliyatı tartışmalarına son veren Fox, göğüslerine ve poposuna estetik yaptıracağını belirtti. Transformers yıldızı, vücudunda yeteri derece yağ olması durumunda Brezilya poposu yaptıracağını da ifade etti. Ancak genel anestezi korkusu nedeniyle birçok prosedürden kaçındığını da belirtti.
36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı. Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, haziran ayında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda binlerce hayranına konser verecek. Tilbe'nin konser biletleri ise 450 TL ila 10 bin TL arasında satışa çıktı.
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