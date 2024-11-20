Kızılcık Şerbeti dizisine dört oyuncu birden veda ediyor

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Galatasaray\'ın teklifini bir saniye bile düşünmeden reddettiler

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla ekranlarda fırtına gibi eserken, arka arkaya gelen ayrılık haberleri izleyicileri şoke etti.

İKİ OYUNCU DAHA AYRILIYOR

Daha önce ikinci sezonda kadroya katılan Kaan Taşaner ve üçüncü sezonda diziye dahil olan Şebnem Dönmez'in projeden ayrılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise iki oyuncunun daha veda edeceği ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taşaner ve Dönmez'in ardından dizide anne- kızı oynayanDuygu Kocabıyık ve Semra San da diziye veda edecek. Ketche ve Eylem Oğuz'un yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nde art arda yaşanan ayrılıklar sonrası dizinin gidişatı merak konusu oldu.

Öte yandan Kaan Taşaner, diziden ayrılma nedenini, "Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yönde evrilmedi" sözleriyle açıklarken, bu açıklama dizinin hayranları arasında tartışma yaratmıştı.