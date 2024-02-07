Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen hastaneden taburcu oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen hastaneden taburcu oldu

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumu iyiye gitmeye başlayan usta oyuncu, normal odaya alındı. Hastanede bir hafta daha kalması planlanan Tanrıöğen'in ziyaretçi kabul etmediği ve dizi setine dönüş tarihinin henüz netleşmediği belirtildi.

07.02.2024 12:14  Güncelleme: 12:23
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumu iyiye gitmeye başlayan usta oyuncu, normal odaya alındı.

1 HAFTA DAHA HASTANEDE KALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, normal odaya alınan 61 yaşındaki usta oyuncuyu kızı ve ablası yalnız bırakmıyor. Oyuncunun bu süreci daha izole geçirmesi için doktorlar, ziyaret yasağı koydu.

Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı, dizi setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir kararın alınmadığı açıklandı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen hastaneden taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
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