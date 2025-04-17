'Kızılcık Şerbeti'nde ortalık karıştı: Tepkileri çocukça buluyorum - Son Dakika
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'Kızılcık Şerbeti'nde ortalık karıştı: Tepkileri çocukça buluyorum

\'Kızılcık Şerbeti\'nde ortalık karıştı: Tepkileri çocukça buluyorum

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda etmesi büyük ses getirmişti. Veda sonrası Taşçıoğlu, dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'da takipten çıkardı. Senarist yaşanan olayla ilgili, "Hikaye esastır, sosyal medyadan verilen tepkiler çocukça" diyerek tartışmaya nokta koydu.

17.04.2025 11:25
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Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun senaryo gereği ölüm sahnesiyle diziye veda etmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı Ayrılık sonrası Taşçıoğlu'nun, dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'da takipten çıkarması dikkat çekerken, bu hamle hayranlar arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

HEP PROFESYONEL DÜŞÜNDÜM

Bu hamle, diziden ayrılığın perde arkasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde iddiaları güçlendirdi. Sessizliğini koruyan Taşçıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmezken, senarist Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi. Gür, "Valla ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır, bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum" sözleriyle konu hakkında görüşlerini bildirdi.

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Son Dakika Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nde ortalık karıştı: Tepkileri çocukça buluyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk:
    Zeynep hanım hiçte çocukça değil tepkimiz. halkı hafife almayın .pembe dizinin ana karakterlerinden . ve rolünü dört dörtlük yapıyordu. onun yerine nilayı çıkarsanız daha iyiydi . berbat performans .. tavrınız hiçte profesyonel değil 75 3 Yanıtla
  • Secil Turgut:
    Bazı oyuncular giderse dizi biter, şu anda fragmandan da anlıyoruz ki artık olay zorlamaya girmiş! Dizinizi izleyen insanların tepkilerini çocukça bulmanız, izleyiciye hakarettir. 59 4 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Magazin haberciliğinden vazgeçin lütfen sizi takip eden bir birey olarak gerçek haberleri istiyoruz bu safsatalıkları okumıyoruz bile 14 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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