Kızılcık Şerbeti\'ne Nilay\'ın annesi dahil oluyor

Dün akşam 75. bölümü ile seyirci karşısına çıkan ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu da dahil oluyor.
Üçüncü sezonunda da reyting rekoru kırmaya devam eden diziye Feyza Civelek'in hayat verdiği 'Nilay' karakterinin annesi 'Serap' geliyor. Rol, oyuncu Neslihan Yeldan tarafından canlandırılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yeldan, Kızılcık Şerbeti'ne 77. bölümde dahil olacak.
Öte yandan senaryosunu Zeynep Gür ile Melis Civelek'in kaleme aldığı diziye bir de imam karakteri dahil olacak.Fakat rolü canlandıracak oyuncu ise henüz seçilemedi.
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