Kızılcık Şerbeti\'ne Nilay\'ın annesi dahil oluyor

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Dün akşam 75. bölümü ile seyirci karşısına çıkan ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu da dahil oluyor.

NİLAY'IN ANNESİ GELİYOR

Üçüncü sezonunda da reyting rekoru kırmaya devam eden diziye Feyza Civelek'in hayat verdiği 'Nilay' karakterinin annesi 'Serap' geliyor. Rol, oyuncu Neslihan Yeldan tarafından canlandırılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yeldan, Kızılcık Şerbeti'ne 77. bölümde dahil olacak.

İMAM KARAKTERİ DE DAHİL OLACAK

Öte yandan senaryosunu Zeynep Gür ile Melis Civelek'in kaleme aldığı diziye bir de imam karakteri dahil olacak.Fakat rolü canlandıracak oyuncu ise henüz seçilemedi.