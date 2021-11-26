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Klip çekiminde asansörde mahsur kaldı - Son Dakika

Klip çekiminde asansörde mahsur kaldı

26.11.2021 16:20
Klip çekiminde asansörde mahsur kaldı

Güçlü sesi ve besteci kimliği ile başarılı projelere imza atan sanatçı Dila, yeni teklisi Ne Yani ve klibini müzikseverler ile buluşturuyor. 'Ne Yani'nin klip çekimi esnasında ise ilginç bir olay yaşandı. Ünlü şarkıcı asansörde mahsur kaldı. İşte detaylar...

Sözü ve müziği Dila'ya, düzenlemesi ise Berk Kirtiş'e ait olan şarkının nakarat kısmını bir arkadaşından etkilenerek dövmecide yazan sanatçı, şarkının klip çekiminde ise ilginç bir olay yaşadı.

ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Asansöre monte edilen kamera ile tekli görüntülerinin çekildiği sahnelerin bitiminde asansörde mahsur kalan sanatçı, temassızlığın giderilmesiyle dışarı çıkabildi. Ufak çaplı bir korku yaşayan Dila, nazar boncuğu olan bu olay sonrası ise gülme krizine girdi.

Yıllardır müzik sektöründe üretimleri ile var olan Dila, korno enstrümanstliği, bale ve ses sanatçılığının yanı sıra oyunculuk da yaparak çok yönlülüğü ile kendine hayran bırakıyor. Zamanında değerli birçok ünlü ismin vokalistliğini de yapan sanatçı, solo kariyeri ile emeklerinin meyvelerini toplama vaktinin geldiğini ifade ediyor.

Klip çekimi için Mustafa Özen yönetmenliğinde çalışan Dila'nın hareketli ve iddialı tavrı şarkı ile uyum içerisinde izleyiciye sunuluyor.

VİDEO - Dila Kalafatoğlu - Ne Yani

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"ÇEVREMDEN İLHAM ALDIM"

Ne Yani projesiyle ilgili duygularını dile getiren Dila " Ne Yani, çevremden ilham alarak yazdığım bir şarkı oldu. Bu şarkının çıkış zamanı aslında isyankar olduğum bir zamanımdı. Sözünü tutmayanlar, sevip de aramayanlar, sormayanlar, samimiyetsiz görüşler, samimiyetsiz sevişler... Müzikal anlamda ise yeni bir sound deneyerek disko ve hafif trap tarzını bir araya getirdim. Şarkının nakaratını ise dövmecide yazdım.

İnsanlar çoğunlukla sevdiklerinin dövmesini yapıyor ama bu hızlı tüketim çağında aşklar da hızlı bitiyor. Dolayısıyla yapılan dövmeler de ya siliniyor ya da üzerine başka bir şey yapılıyor. Şarkıyı yaptığım sırada arkadaşımla dövmeciye gittik ve o da dövmesini sildirip üzerine yeni bir şey yaptıracaktı. Ben de bu ilham ile şarkıyı yazdım." diyor.

Dila yeni şarkısı Ne Yani ve klibi, 26 Kasım Cuma günü DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Klip çekiminde asansörde mahsur kaldı
Klip çekiminde asansörde mahsur kaldı
Klip çekiminde asansörde mahsur kaldı

Müzik, Şarkı, Bale, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Klip çekiminde asansörde mahsur kaldı - Son Dakika Magazin


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