Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Geleneksel Helva Şenliği Doğu Kışla Parkı'nda yapıldı. Etkinlik dolayısıyla bir haftalık süreçte şehrin farklı noktalarında kilolarca helva dağıtıldı. Etkinlikte ilk olarak müzisyen Rumeli Gültekin sahne aldı. Rumeli Gültekin, şarkı ve türküleriyle alanda Balkan rüzgarı estirdi. Geleneksel Helva Şenliğinde kazan açma ritüeli büyük ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, helva kazanını açarak vatandaşlara ikramda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Magazin › Rafet El Roman helva şenliğinde Rumeli Türklerine unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

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