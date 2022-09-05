Rafet El Roman helva şenliğinde Rumeli Türklerine unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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Rafet El Roman helva şenliğinde Rumeli Türklerine unutulmaz bir gece yaşattı

05.09.2022 10:47
Rafet El Roman helva şenliğinde Rumeli Türklerine unutulmaz bir gece yaşattı

Kocaeli'de gerçekleşen 20. Geleneksel Helva Şenliği'ne katılan sanatçı Rafet El Roman, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaeli'de gerçekleşen 20. Geleneksel Helva Şenliği'ne katılan sanatçı Rafet El Roman, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Geleneksel Helva Şenliği Doğu Kışla Parkı'nda yapıldı. Etkinlik dolayısıyla bir haftalık süreçte şehrin farklı noktalarında kilolarca helva dağıtıldı. Etkinlikte ilk olarak müzisyen Rumeli Gültekin sahne aldı. Rumeli Gültekin, şarkı ve türküleriyle alanda Balkan rüzgarı estirdi. Geleneksel Helva Şenliğinde kazan açma ritüeli büyük ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, helva kazanını açarak vatandaşlara ikramda bulundu.

20. Geleneksel Helva Şenliği'ne ünlü sanatçı Rafet El Roman damga vurdu. Şarkılarını hayranlarının korosu eşliğinde seslendiren şarkıcı, programında nostaljik şarkılara da yer verdi. Hareketli şarkılarında hayranlarını oynatan Rafet El Roman, performansıyla sevenlerinin gönlünü fethetti. Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, başarılı sanatçıya çiçek takdim etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rafet El Roman, Kocaeli, Rumeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rafet El Roman helva şenliğinde Rumeli Türklerine unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rafet El Roman helva şenliğinde Rumeli Türklerine unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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