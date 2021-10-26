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Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti - Son Dakika

Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

26.10.2021 17:19

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu dizisini aratmayan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Eşinin yeğeniyle kaçan kadın, canlı yayında kocasıyla yüzleşti. Kocasına oyun kurduklarını aslında yeğeniyle beraber olmadığını söyleyen genç kadın, "Onun bana yapmadığı eziyet kalmadı. Biz ona benden ayrılsın diye oyun kurduk" ifadelerine yer verdi.

Afyonkarahisar'da yaşayan Seçer Kaygısız, 1 Ağustos'ta yeğeniyle birlikte kaçan eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Karısı ve yeğeninin ilişkisine evlerinde şahit olduğunu iddia eden Kaygısız, her şeye rağmen karısını çok sevdiğini söyleyerek geri dönmesi için canlı yayında bir çağrıda bulundu. Anlı, haftalardır ulaşılamayan üç çocuk annesi kadını bularak karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.

"YEĞENİYLE BERABER DEĞİLİM AYRILSIN DİYE OYUN KURDUK"

Telefonla bağlanan genç kadın, kocasının yeğeniyle birlikte olduğu iddialarını reddederek, "Kimse 3 çocuğunu bırakıp gitmez. Onun bana yapmadığı eziyet kalmadı. Ben yeğeniyle beraber değilim. Biz ona benden ayrılsın diye oyun kurduk. Birbirimize mesaj attık. Kaçmamın yeğeniyle bir ilgisi yok" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

MÜGE ANLI: ÇOK TEHLİKELİ BİR PLAN

Duyduğu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, "Bu çok tehlikeli bir plan... Madem bu kadar kötü bir adam bu mesajları gördüğünde size bir şey yapma ihtimali de var. Nasıl yapabildiniz?" diyerek tepki gösterdi.

BİR BAŞKA KADINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Eşinin yalan söylediğini dile getiren Seçer Kaygısız'ın iddiası ise ağırdı. Karısının yeğeninin dışında başka adamlarla da görüştüğünü iddia eden Kaygısız, "Senin yüzünden üç tane yuva yıkılacak. Yalan söyleme... Beni arayıp otel odasından canlı canlı yatarken göstermedin mi? Bundan sonra sen benim bir şeyim değilsin... " dedi.

Karısının gelmeyeceğini öğrenince canlı yayından bu kez bir başka kadına seslenen Seçer Kaygısız, "Hatice dönmeyecek. Çık gel" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

Müge Anlı, Karahisar, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti - Son Dakika Magazin


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