Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler

'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, 10 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Otomobillerini beklerken yakalanan ikiliden Aysen Sabancı, görüntülendiklerini fark edince Mirkelam'ın yanından ayrılıp başka bir köşede beklemeyi tercih etti.

"MÜZİK YAPMIYORUM"

55 yaşındaki Mirkelam, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" diyerek sevenlerini üzdü.

"UFUKTA EVLİLİK YOK"

Mirkelam, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "10 yıldır bir aradayız, evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Bu şekilde hayatımız sürüyor" yanıtını verdi.