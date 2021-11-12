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Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler - Son Dakika

Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler

12.11.2021 00:07
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler

Bir dönem Kokoreç şarkısıyla listeleri alt üst eden Mirkelam, 10 yıldır birliktelik yaşadığı Aysen Sabancı ile Nişantaşı'nda bir hastane çıkışında görüntülendi. Mirkelam, "Müzik yapmayı düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok." diyerek sevenlerini üzdü.

'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, 10 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Otomobillerini beklerken yakalanan ikiliden Aysen Sabancı, görüntülendiklerini fark edince Mirkelam'ın yanından ayrılıp başka bir köşede beklemeyi tercih etti.

"MÜZİK YAPMIYORUM"

55 yaşındaki Mirkelam, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" diyerek sevenlerini üzdü.

"UFUKTA EVLİLİK YOK"

Mirkelam, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "10 yıldır bir aradayız, evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Bu şekilde hayatımız sürüyor" yanıtını verdi.

Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler

Aysen Sabancı, Nişantaşı, Mirkelam, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler - Son Dakika Magazin


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