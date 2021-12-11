Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki

YouTube yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, programındaki tavırlarından dolayı gündem oldu. Sık sık argo kelimeler kullandığı için tepki çeken Hasan Can Kaya, TBMM'de de gündem oldu.

"PROGRAM VASAT, SUNUCUSU SEVİYESİZ"

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını" belirterek, "Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür" dedi.

"MECLİS İŞİ GÜCÜ BIRAKTI AHLAK BEKÇİLİĞİNE SOYUNDU"

Komedyen Kaan Sekban da Hasan Can Kaya'nın programının TBMM'de de gündeme gelmesine tepki gösterdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, konuyu gündeme getirenlere sert bir şekilde tepki gösteren Kaan Sekban, "Koca Meclis işi, gücü, yoksulluğu, işsizliği bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu" dedi.