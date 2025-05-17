Emel Sayın, komşularıyla yediği yemekte çalınan "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısını seslendirdi.
Yeşilçam'ın birçok unutulmaz filmlerinin başrolü, Türk sanat müziğinin dev ismi Emel Sayın, komşularıyla akşam yemeğinde buluştu. Keyifli anların yaşandığı yemekte 79 yaşındaki usta sanatçı şarkı söyleyerek komşularına unutulmaz bir akşam yaşattı.
Yemekte Emel Sayın'ın en güzel eserlerinden birisi olan "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısı çalındı. Sayın ayağa kalkıp masaları dolaşarak şarkıya eşlik etti. Komşularını da şarkıya eşlik ettiren Sayın'ın neşeli halleri akşama damga vurdu.
Son Dakika › Magazin › Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam - Son Dakika
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