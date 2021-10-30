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Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı - Son Dakika

Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı

30.10.2021 15:23

Konserlerine hız kesmeden devam eden Gülşen'in sahnesinde tatsız bir olay yaşandı. Şinanay şarkısında eşlik etmeleri için seyircilere mikrofon uzatan Gülşen, Galatasaray'a küfür edilince adeta donup kaldı.

Sahne kıyafetleriyle her daim adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam verdiği konserde zor anlar yaşadı. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan şarkıcı, Şinanay şarkısını seslendirirken seyircilerin tepkisiler neye uğradığını şaşırdı.

SAHNEDEN UZAKLAŞTI

Şinanay şarkısını söylediği sırada dinleyicilerin, Galatasaray'a küfretmeye başlamasıyla ne yapacağını bilemeyen şarkıcı, eliyle ağzını kapattı. Durum karşısında herhangi bir şey söylemeyen şarkıcı, gözlerini kapatarak sahneden uzaklaştı.

Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfür! Ne yapacağını bilemeyen şarkıcı sahneden uzaklaştı

MAÇ SONRASI ŞİNANAY ŞARKISI ÇALMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray- Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı ekibin 2-1 galip ayrılmasının ardından sahada Şinanay şarkısı çalınmıştı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da, karekodlu bir gönderme yaparak aynı şarkıya bağlantı vermişti.

Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı

Galatasaray, Beşiktaş, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı - Son Dakika
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