Gülşen'den İlk Açıklama Geldi

Konserinde İmam Hatiplilere yönelik skandal ifadeler sarf eden şarkıcı Gülşen sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gülşen, her kesimden tepki toplayan ifadeleri "espri" olarak nitelendirdi.

Giydiği kıyafetler ve sergilediği davranışlarla magazin gündeminde yer alan şarkıcı Gülşen, yeni bir skandala imza attı. Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal ifadelerin görüntüleri ortaya çıkınca her kesimden tepki yağdı.

Gülşen "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.

GÖZALTINA ALINDI

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alındı. Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'in ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, emniyette yaklaşık 4 saat ifade verdikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

ESPRİ OLARAK NİTELENDİRDİ

Konİu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülşen skandal ifadeleri espri olarak nitelendirdi. Gülşen, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım... " dedi.