Köpeği ile Bir Restorana Giden Burcu Özberk Karşılaştığı Tavırla Şoke Oldu

Oyuncu Burcu Özberk, önceki gün bir an olsun yanından ayırmadığı köpeğiyle Zincirlikuyu'daki bir AVM'de alışveriş turuna çıktı. Yanından ayırmadığı köpeği Çangu ile bir restorana giden Burcu Özberk karşılaştığı tavırla şoke oldu.

Takvim'de yer alan habere göre; uzun süre mağazaları dolaşan güzel oyuncu, dinlenmek için de soluğu bir İtalyan restoranında aldı. 'Çangu' isimli köpeğini kucağında tutan Burcu Özberk, bir görevlinin yanına gelip "Köpeği çantasına koymazsanız size servis veremeyiz" demesiyle neye uğradığını şaşırdı. Güzel oyuncu, açık bir alanda olduklarını ve köpeğinin kucağında durduğunu söylese de görevliyi ikna edemedi.

Bunun üzerine ünlü İtalyan restoranından ayrılan Burcu Özberk, "Çok severek geldiğim mekan, beni hayal kırıklığına uğrattı. Açık alanda oturduğum halde, köpeği çantasına koymazsanız size servis veremeyiz" dedi şube müdürü. Umarım bu kararınızı gözden geçirirsiniz. Uslup ve yaklaşım çok kötü" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Sosyal medyada ise hayvan severler duruma tepki gösterirken bazı kullanıcılar bu uygulamanın doğru olduğunu savundu.